Cinghiali, Coldiretti scrive al Prefetto: "Servono le gabbie di cattura"

Continua la discussione circa il ‘pericolo cinghiali’, con l’appello lanciato da Coldiretti Ascoli Fermo al Prefetto di Ascoli Sante Copponi. "Con una fauna selvatica che ormai, in diverse zone della provincia, è incontenibile con i metodi di selecontrollo tradizionali, è necessario adottare nuove strategie altrimenti la politica sarà corresponsabile dello spopolamento dell’entroterra". La richiesta arriva in seguito agli ultimi dati sugli incidenti stradali pubblicati sul portale Asaps secondo i quali nelle Marche, nell’ultimo anno, ci siano stati 11 incidenti gravi e migliaia di incidenti che senza danni alle persone. "I cinghiali sono responsabili del 75% dei danni in agricoltura e nel tempo hanno indotto molti agricoltori ad abbandonare colture importanti e redditizie come la patata, il pisello proteico, il mais da polenta o il girasole. Quella dei cinghiali – commenta l’organizzazione agricola – è un’invasione vera e propria e per ridurne drasticamente il numero non servono contrapposizioni ideologiche tra cacciatori e ambientalisti ma la piena operatività delle attuali disposizioni e nuovi strumenti normativi".

Il Tar delle Marche invece ha accolto il ricorso di alcune associazioni ambientaliste a animaliste contro il Piano di controllo del cinghiale approvato dalla Regione Marche escludendo la cosiddetta ‘braccata’(caccia alla presenza di almeno 2 o più cani) tra le tecniche di selezione. Per Coldiretti Ascoli Fermo, che commenta come ’assurda’ questa sentenza, è necessario invece "che l’amministrazione regionale si concentri maggiormente sul nuovo Piano di Controllo anche incentivando l’utilizzo delle gabbie di cattura nelle zone urbane e periurbane, così come da previsione introdotta nella prima legge finanziaria del governo Meloni su iniziativa proprio di Coldiretti". L’appello al Prefetto Copponi è giustificato da una speranza: "Siamo certi che con un intervento della Prefettura, questo percorso potrebbe subire un’accelerazione".

