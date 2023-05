Cinghiali in strada a Grottammare

Due cinghiali al pascolo nella rotatoria adiacente al ponte sul torrente Tesino, tra la statale Adriatica e la bretella di raccordo con il casello autostradale di Grottammare. Molti automobilisti in transito sulla Nazionale se li sono trovati di fronte nella notte di sabato scorso. Un fenomeno che preoccupa molto sotto il profilo della sicurezza stradale. Il 28 aprile scorso un cinghiale di media grandezza fu investito e ucciso da un automobilista in transito a poche decine di metri dall’imbocco del casello autostradale di Grottammare e non era il primo caso. Mesi fa furono visti alla foce del Tesino, quindi sul mare, adesso nella rotatoria sulla statale Adriatica. I proprietari dei terreni confinanti con gli argini del Torrente parlano di vere e proprie "autostrade" aperte dai cinghiali tra la vegetazione del corso d’Acqua, proprio fra la Nazionale e la zona di Bore Tesino. Qualcosa va fatto per respingerli verso l’entroterra.