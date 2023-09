Cingolani in concerto al santuario

La Rassegna Organistica della Marca Fermana organizzata dall’Accademia Organistica Elpidiense giunge quest’anno alla 22.a edizione. Partirà come ormai tradizione da Monte Giberto, dove alle 21.15 di domani il maestro Francesco Cingolani terrà un concerto allo storico organo Morettini 1830 del Santuario della Madonna delle Grazie. La serata, inserita nelle manifestazioni per la festa del Santuario, è organizzata in collaborazione con l’Associazione “Musica Poetica” e la Parrocchia. Recanatese, diplomato al “Rossini” di Pesaro, Cingolani oltre a svolgere una intensa attività concertistica, dirige la Schola cantorum “Virgo Lauretana” di Recanati, dove insegna presso la scuola dell’obbligo e presso la Civica scuola di musica “B. Gigli”. A Monte Giberto eseguirà un interessante e raffinato programma con musiche di G. Frescobaldi, D. Zipoli, J. Pachelbel, J. Brahms, C. Franck, J.S. Bach. L’ingresso al concerto è libero.