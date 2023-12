Cinquant’anni fa la prima mostra di Pazienza a San Benedetto

Anno 1973. A distanza di pochi mesi, gli accordi di Parigi segnano la fine della guerra in Vietnam e il presidente Richard Nixon viene travolto dallo scandalo Watergate. Nei negozi di dischi debuttano le roche ballate di Tom Waits e i volti queer dei New York Dolls. Nei cinema si celebra il sogno del passato (‘Amarcord’) e l’incubo del futuro (‘Il mondo dei robot). Un anno difficile, anche da incasellare, e lo fu anche per Andrea Pazienza, che proprio 50 anni fa esponeva per la prima volta le proprie opere in una mostra sambenedettese. Pazienza, allora diciassettenne, era da poco passato alla nona arte, dopo le prime esperienze pittoriche frutto del retaggio paterno. La mostra in questione si tenne nella Galleria d’Arte ‘Guglielmi’, posta tra l’attuale Caffè ‘Madame’ e via Paolini, tra il 4 e il 13 dicembre del 1973.

Il ricordo di questo avvenimento storico è ancora vivo nei cuori di chi ha conosciuto Pazienza, ed è stato celebrato nella conferenza stampa di ieri mattina in sala consiliare, alla quale hanno preso parte Eugenio Cellini, Antonio Spazzafumo, Maria Stella Lupo, Gino Troli e Giulio Troli. Nell’occasione è stata ricordata l’importanza della ‘Guglielmi’, inaugurata nel 1966 da Mario Lupo e divenuta, in breve tempo, luogo di incontro di artisti e appassionati d’arte. Numerose, in quella sorta di rinascimento rivierasco, le mostre personali e collettive di giovani artisti, pittori affermati e indiscussi maestri, tra cui Piacesi, Bartolini, Carrà, Ligabue, Tamburi e Casorati. Nel frattempo l’esperienza di ‘Convergenze’ segnava per Andrea Pazienza un periodo d’incubazione che lo vedrà infine passare dall’arte visiva del pennarello su carta di grande formato a quella più narrativa del fumetto. I suoi quadri di quegli anni raccontano questa transizione, le sue radici artistiche e il richiamo del medium moderno. "È giunto il momento di riannodare i fili tra la città e il suo figlio più famoso – dichiara oggi Gino Troli – per creare i presupposti di un salto di qualità nella nostra offerta turistica e culturale senza continuare in una ricerca di manifestazioni superflue e slegate totalmente dal contesto cittadino che hanno prodotto solo esborsi economici consistenti senza reali ritorni di immagine. Per di più sembra ben strano che finora nulla sia stato fatto per rivendicare la figura di Andrea Pazienza come cittadino sambenedettese di primario rilievo nazionale, mentre altri centri hanno valorizzato i brevi e casuali rapporti biografici che hanno avuto con lui con iniziative diverse e persino permanenti".

Giuseppe Di Marco