Cinque al Superenalotto Il fortunato vincitore da Palmarino

La Dea bendata ha baciato Monteprandone. Con una schedina di 2 euro un giocatore o giocatrice ha totalizzato 5 punti al SuperEnalotto vincendo ben 73.295,56 euro. La giocata si riferisce a giovedì scorso in cui il Jackpot è arrivato a 17 milioni di euro, che saranno in palio nel concorso di oggi. La schedina vincente è stata giocata nel bar ricevitoria ’Palmarino’ uno dei locali storici di Monteprandone, che si trova lungo la vecchia Salaria. "Non ci è ancora stato comunicato nulla dalla Sisal – afferma Palmarino Palmioli che insieme al fratello Mariano gestisce il locale che fu creato dai genitori – Non mi ha chiamato neppure il vincitore e chissà se ne sarà già a conoscenza. Noi qui in mano abbiamo solo la lista delle ricevitorie, dove ci sono state le vincite e per caso ho scoperto che una vincita importante era avvenuta nella nostra ricevitoria. E’ la più rilevante per il SuperEnalotto, avvenuta da noi, mentre anni addietro abbiamo venduto un Gratta e Vinci che ha fruttato al giocatore 100mila euro". Gli stessi titolari della ricevitoria non hanno idea di chi possa essere il fortunato giocatore che ha vinto gli oltre 73mila euro, ma già si guarda alla prossima giocata di oggi.