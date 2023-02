Cinque anni fa il rifiuto per ’Così fan tutte’, ritenuto scabroso

Non è la prima volta che sotto le Cento Torri si crea una polemica sui classici. Era successo anche nel 2018, per il capolavoro mozartiano Così fan tutte. Anche allora il problema riguardò le scuole, con tre medie su cinque che non vollero partecipare alla visione dell’opera buffa perché ritenuta troppo scabrosa. Ieri come oggi, il paradosso resta quello dalla quantità di informazioni, anche sul sesso, che i giovani possono reperire facilmente su internet. In un’era in cui anche i ragazzini delle elementari sono lasciati liberi di navigare da soli con i loro cellulari, certe decisioni appaiono decisamente anacronistiche. E pensare che l’opera lirica, datata 1790, già a suo tempo fece parecchio scalpore, ma fu lo stesso Imperatore ad obbligare Mozart a metterla in scena perché nei salotti viennesi non si faceva altro che parlare di questo fatto realmente accaduto a Venezia dove due ufficiali, per scommessa, si erano scambiati le fidanzate per provare la loro fedeltà.

Sulla questione del rifiuto delle tre scuole ad accompagnare i ragazzi allo spettacolo si alzò un incredibile polverone, con alcuni addetti ai lavori, tra i quali il maestro Vincenzo Grisostomi Travaglini, già consulente artistico del teatro Ventidio Basso, che giudicò la vicenda "inconcepibile" per una città di lunga tradizione lirica come è – o era – Ascoli. Qualche giorno dopo l’allora direttore della Fondazione Rete lirica delle Marche, Luciano Messi, definì le polemiche imbarazzanti, mentre l’intera faccendà fu definita "triste" dalla giovane soprano Cecilia Molinari, che vestiva i panni di Dorabella. "Stiamo parlando di Mozart – disse –. Mi dispiace solo, al di là di tutto, che dei giovani siano stati privati della possibilità di conoscere un’opera così bella che tratta temi che potevano servire da stimolo per loro".

Per il caso odierno di Traviata la motivazione non è quella della presunta scabrosità – benché l’opera parli di una prostituta –, ma con questa versione edulcorata si entra a gamba tesa nella polemica del gender e di quanto e come spiegarla ai più giovani. La sensazione è che sia una tematica choccante più per gli adulti che per i ragazzi, ormai abituati a una certa fluidità sessuale, se non altro nella moda e nelle tendenze del momento. La scelta comunque di censurare la visione della messa in scena dell’opera, vero traino d’attrazione verso la lirica soprattutto da parte dei più giovani, a un non meglio imprecisato pubblico di under 30, appare, ancora una volta, incomprensibile.

ele. gr.