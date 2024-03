Cinque ballerini si diplomano maestri di pizzica salentina

Maestri di pizzica si diventa. Si sono diplomati nei giorni scorsi cinque ballerini del territorio, dopo aver superato un esame importante, i primi indetti nella storia della danza nata nel Salento. L’esame si è tenuto nei giorni scorsi a Pesaro, davanti alla commissione c’erano Riccardo Moretti, Lebchina Karima Stefania Moretti, Francesca Orazi, Isabella Ripani e Lea Mancini che sono diventati così i primissimi maestri diplomati, in forma ufficiale, nella disciplina di pizzica salentina. Gli aspiranti maestri hanno studiato sul manuale di pizzica scritto dallo scrittore e coreografo fermano Alessandro Ridvan Moretti, ad organizzare l’esame la federazione Midas con il presidente Piercarlo Pilani, che era in commissione insieme con il presidente regionale Chiuselli e dallo stesso Moretti, in qualità di esaminatore.