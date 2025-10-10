Cinque milioni per la Rocca. Arquata, via ai lavori

Si è conclusa con esito positivo la Conferenza dei Servizi Speciale, coordinata dalla Struttura Commissariale Sisma 2016, per l’intervento di restauro e risanamento conservativo della Rocca medioevale di Arquata, simbolo identitario del comune arquatano e del Piceno. La Rocca di Arquata, rimasta in piedi nonostante la devastante scossa della notte del 24 agosto e quella micidiale da magnitudo 6,5 del 30 ottobre, è da sempre un presidio di resilienza per l’intera comunità. Il progetto definitivo della Rocca, del valore complessivo di 5.289.183,49 euro, prevede interventi di miglioramento sismico, risanamento conservativo e restauro del complesso fortificato, oltre a opere finalizzate alla rifunzionalizzazione e valorizzazione degli spazi, all’abbattimento delle barriere architettoniche e al recupero dei percorsi di accesso e del contesto paesaggistico circostante. Grazie al costante coordinamento della Struttura Commissariale Sisma 2016 e alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, l’intervento potrà ora passare alla fase esecutiva, avviando il percorso verso il completo recupero e la restituzione alla collettività di un bene di grande valore storico, culturale e simbolico. La fortezza medievale di Arquata è un tipico esempio di architettura militare dell’Appennino umbro-marchigiano del XIII secolo. Secondo la tradizione popolare, la Rocca fu anche residenza della regina Giovanna d’Angiò tra il 1420 e il 1435. Il Commissario Straordinario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, ha dichiarato: "La Rocca di Arquata del Tronto non è solo un monumento: è il genius loci di una comunità che non si arrende, profondamente legata alla propria storia e capace di rigenerarsi anche dopo le prove più dure. Restituirla alla fruizione pubblica significa sanare una ferita e riaffermare il legame tra ricostruzione materiale e rinascita sociale e culturale". Il sindaco di Arquata, Michele Franchi, commenta: "È una giornata importante per Arquata. Ora può partire anche la nostra Rocca: il cronoprogramma prevede, nell’arco di un paio di mesi, la redazione e l’approvazione del progetto esecutivo e, entro la fine dell’anno, la gara". La Rocca è inserita nel borgo capoluogo di Arquata, dove è stata avviata la precantierizzazione da parte di un pool di imprese per un investimento complessivo di 71 milioni di euro dedicato alla ricostruzione post-sisma 2016.

