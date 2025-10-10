Atenei intolleranti
Sergio Gioli
Atenei intolleranti
Ascoli
CronacaCinque milioni per la Rocca. Arquata, via ai lavori
10 ott 2025
MARIA GRAZIA LAPPA
Cronaca
Cinque milioni per la Rocca. Arquata, via ai lavori

Procede l’iter per il risanamento del simbolo medievale rimasto in piedi nonostante le scosse del 2016. Franchi: "Giornata importante per noi".

La Rocca di Arquata

La Rocca di Arquata

Si è conclusa con esito positivo la Conferenza dei Servizi Speciale, coordinata dalla Struttura Commissariale Sisma 2016, per l’intervento di restauro e risanamento conservativo della Rocca medioevale di Arquata, simbolo identitario del comune arquatano e del Piceno. La Rocca di Arquata, rimasta in piedi nonostante la devastante scossa della notte del 24 agosto e quella micidiale da magnitudo 6,5 del 30 ottobre, è da sempre un presidio di resilienza per l’intera comunità. Il progetto definitivo della Rocca, del valore complessivo di 5.289.183,49 euro, prevede interventi di miglioramento sismico, risanamento conservativo e restauro del complesso fortificato, oltre a opere finalizzate alla rifunzionalizzazione e valorizzazione degli spazi, all’abbattimento delle barriere architettoniche e al recupero dei percorsi di accesso e del contesto paesaggistico circostante. Grazie al costante coordinamento della Struttura Commissariale Sisma 2016 e alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, l’intervento potrà ora passare alla fase esecutiva, avviando il percorso verso il completo recupero e la restituzione alla collettività di un bene di grande valore storico, culturale e simbolico. La fortezza medievale di Arquata è un tipico esempio di architettura militare dell’Appennino umbro-marchigiano del XIII secolo. Secondo la tradizione popolare, la Rocca fu anche residenza della regina Giovanna d’Angiò tra il 1420 e il 1435. Il Commissario Straordinario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, ha dichiarato: "La Rocca di Arquata del Tronto non è solo un monumento: è il genius loci di una comunità che non si arrende, profondamente legata alla propria storia e capace di rigenerarsi anche dopo le prove più dure. Restituirla alla fruizione pubblica significa sanare una ferita e riaffermare il legame tra ricostruzione materiale e rinascita sociale e culturale". Il sindaco di Arquata, Michele Franchi, commenta: "È una giornata importante per Arquata. Ora può partire anche la nostra Rocca: il cronoprogramma prevede, nell’arco di un paio di mesi, la redazione e l’approvazione del progetto esecutivo e, entro la fine dell’anno, la gara". La Rocca è inserita nel borgo capoluogo di Arquata, dove è stata avviata la precantierizzazione da parte di un pool di imprese per un investimento complessivo di 71 milioni di euro dedicato alla ricostruzione post-sisma 2016.

P. Erc.

