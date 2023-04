Cinque patenti ritirate e pioggia di multe: carabinieri in azione

Cinque patenti di guida ritirate, 30 punti decurtati, tre giovani segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti. E’ soltanto il "prologo" del vasto piano di controllo predisposto dai carabinieri del comando provinciale di Ascoli in occasione delle ricorrenze del 25 aprile e del 1° Maggio su tutto il territorio del Piceno. La massiccia attività di controllo prevede, infatti, il coinvolgimento di centinaia di militari dell’arma che prestano servizio nelle 23 Stazioni presenti sul territorio, supportati da "gazzelle" e dai motociclisti dei vari nuclei operativi e radio mobile che svolgeranno le attività di controllo. L’obiettivo è continuare a garantire la sicurezza in occasione delle prossime festività che prevedono un consistente arrivo di turisti e non solo, nei luoghi d’intrattenimento dei centri cittadini e delle periferie. Ed è qui che si concentreranno i pattugliamenti con particolare attenzione ai centri più popolosi della provincia e ai paesi dell’entroterra. Posti di controllo saranno attivati sui principali snodi viari, sulle zone di accesso alle località pedemontane e marittime, mete prescelte da escursionisti e di gitanti. L’attenzione va anche ai principali luoghi di aggregazione, come le vie dello shopping, i centri commerciali, i siti culturali e di culto e i locali d’intrattenimento. Già durante la serata di venerdì il comando provinciale ha fatto scattare un massiccio dispositivo di controllo nella città di Ascoli con 15 pattuglie della Compagnia che hanno istituito posti di controllo rinforzati lungo le maggiori vie di comunicazione e di accesso alla città, il tutto coordinato dalla Centrale Operativa Provinciale. Nel corso dei servizi, i militari dell’arma hanno controllato 114 veicoli, identificate 211 persone e contestate 18 contravvenzioni al Codice della Strada per violazioni connesse a condotte di guida pericolose e per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, che hanno comportato anche il ritiro di 5 patenti di guida e la decurtazione di 30 punti. Nell’ambito dell’attività, inoltre, 3 giovanissimi sono stati sorpresi nelle vie del centro di Ascoli mentre erano intenti a consumare modiche quantità di stupefacenti e per tale motivo sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori. Il comando provinciale di Ascoli al lavoro per prevenire ed, eventualmente, reprimere ogni genere di comportamento illecito.

Marcello Iezzi