Cinquecento figuranti per rappresentare il Cisto morto

Grottammare si prepara per le festività pasquali caratterizzate, quest’anno, dalla storica rappresentazione del Cristo Morto, che torna dopo l’interruzione della ciclicità triennale causata dall’emergenza pandemica. L’ultima edizione si è tenuta nel 2018. Attenzione ai divieti lungo le strade interessate, dalle ore 17 di venerdì 7 aprile fino a tarda serata. Attesi circa 500 figuranti, in processione lungo il percorso di 2 km tra il vecchio incasato e i quartieri ottocenteschi della marina: piazza Peretti, via San Giovanni Battista, via Palmaroli, via Cagliata, via S. Agostino, piazza Garibaldi, via Leopardi, via XX Settembre, viale Ballestra, via G. Marconi, via Leopardi, via Matteotti, via Laureati, via F.lli Cairoli, viale Sisto V, viale Crucioli, corso Mazzini, piazza Garibaldi, via Sant’Agostino. L’organizzazione è a cura della Confraternita dell’Addolorata, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e la determinante collaborazione di vari uffici comunali.