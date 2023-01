Cipollini: "Nuova Ast, ma vecchi problemi"

Il passaggio dallo scorso primo gennaio dall’Area vasta 5 all’Azienda sanitaria territoriale Ascoli, così come da riforma del sistema sanitario regionale, è avvenuto nel segno di diverse questioni rimaste ancora in sospeso sul fronte sindacale. Non sono bastati scioperi e presidi di protesta organizzati dai rappresentanti dei lavoratori del comparto per chiudere tutto ciò che c’era da chiudere prima che le Aree vaste sparissero definitivamente. A parte la proroga degli operatori precari (anche se solo per qualche mese), dalla dotazione organica alle Progressioni economiche orizzontali, fino alle indennità Covid ancora non percepite da parte del personale, l’elenco delle irrisolte è abbastanza lungo.

"Di cose in sospeso – dice Giorgio Cipollini della Cisl – attualmente ce ne sono diverse. Innanzitutto c’è da definire la dotazione organica: quella dei dipendenti a tempo indeterminato è assolutamente insufficiente per far fronte agli attuali servizi, con il rischio di accorpamenti, o chiusure. L’Area vasta 5, contrariamente alle altre Aree vaste, ha circa 200 dipendenti a tempo determinato la cui proroga è stata fatta fino al 30 aprile. Ma se questi 200 lavoratori non verranno sostituiti con tempi indeterminati, o non verranno prorogati, ci sarà il crollo del sistema perché si tratta del 10% del totale dei dipendenti. Altra questione importante è il riconoscimento delle professionalità dei lavoratori attraverso l’erogazione delle Peo: il contratto prevede questa possibilità, ma per carenza di risorse ci sono difficoltà in tal senso. E ancora, gli operatori dell’Area vasta 5 non sono stati mai retribuiti delle indennità Covid. Si tratta di un problema annoso che dura da fine 2020. A favore, invece – continua Cipollini –, abbiamo sottoscritto dieci giorni fa l’accordo sul riconoscimento dei tempi di vestizione".

Queste, dunque, le problematiche irrisolte del personale del comparto dell’Area casta 5 che – come spiega Cipollini – si possono risolvere solo attraverso l’implementazione dei fondi. "La madre di tutte le battaglie sindacali nell’Area vasta 5 – conclude – è l’applicazione della legge regionale 8 del 2017 che prevede il riequilibrio dei fondi tra le diverse Aree vaste. Ci preoccupa, però, una circolare dell’Asur che dice che a decorrere dal primo gennaio 2023 i fondi delle singole nuove Ast sono quelli storicamente definiti in precedenza. Se così sarà, l’ Ast del Piceno non avrà le risorse per pagare le indennità contrattualmente previste al personale".

Lorenza Cappelli