Circolo nautico, clima teso verso le elezioni

Clima a dir poco elettrico al Circolo Nautico di San Benedetto ad una settimana dal voto per il rinnovo del consiglio direttivo. Due le liste presentate, una del presidente uscente, Igor Baiocchi e l’altra di Giuseppe Mattetti. Ad aumentare la tensione, è arrivata la notizia che il Collegio dei Probiviri, composto da Giacomo Voltattorni e Giuseppe Mancini, si è riunito per valutare il procedimento disciplinare avviato nei confronti del socio e presidente del Circolo, Igor Baiocchi, al termine del quale ha deciso di sospenderlo per la durata di 30 giorni da ogni compimento di atti amministrativi. Secondo il collegio dei Probiviri "è discutibile che dinanzi all’accusa di furto (n.d.r. ha prelevato corrente da una colonnina per ricaricare le batterie della sua barca senza l’utilizzo della scheda), Baiocchi non abbia sentito la necessità di tutelare la sua immagine e quella del Circolo. Così facendo ha messo il Collegio in condizione di far conoscere ai soci quanto accaduto, lasciando sospetti sulla figura più rappresentativa del Circolo. Il Collegi dei Probiviri chiamato alla tutela ed al rispetto della moralità del Circolo non può esimersi dall’accertare la veridicità delle accuse mosse nei confronti di Baiocchi". Da noi sentito il Presidente afferma che: "Il collegio dei probiviri nella nostra Associazione è un organo che si attiva solo su deferimento del Presidente e del Consiglio Direttivo. Il loro comportamento è irrituale poiché i probiviri non è un organo indipendente. Non sono tenuto a presentarmi dai probiviri per spiegare che le colonnine erano rotte e mi sono collegato ad una di essa per ricaricare le batterie di una barca aperta, che non ha neppure un frigorifero. Era una questione di urgenza".