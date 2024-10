Circolo nautico e rugby: il nuovo felice gemellaggio

E’ stato un pomeriggio all’insegna dello sport e dei valori che può trasmettere ai giovani, quello che si è sviluppato qualche giorno, a sancire il gemellaggio tra i team giovanili del Circolo Nautico Sambenedettese e dell’Unione Rugby San Benedetto. Alcuni rappresentanti della squadra Under16 cittadina di rugby hanno preso il largo su due imbarcazioni a vela ’Platu’, hanno veleggiato a 18 nodi, e, grazie agli istruttori del Cns, hanno avuto l’opportunità di conoscere i principi base della navigazione. "Il mare è parte integrante della vita di ogni sambenedettese – ha dichiarato il Presidente del Cns, Igor Baiocchi – ed è fondamentale che i giovani lo conoscano. Noi contribuiamo a far sì che navigare sia considerato sempre più naturale dalle future generazioni e coinvolgere i giovani atleti dell’Unione Rugby è un modo per sancire un gemellaggio tra due sport che, a mio avviso, hanno molto in comune: l’importanza del sacrificio, del lavoro di gruppo, dell’impegno e della voglia di divertirsi nel rispetto dell’altro, che non è mai un nemico ma al massimo un avversario durante una gara, un amico alla fine della competizione".

Dopo la simulazione in barca a vela, i ragazzi delle squadre giovanili del Circolo Nautico Sambenedettese e dell’Under16 dell’Unione Rugby San Benedetto si sono trasferiti tutti al campo Nelson Mandela, per assistere al test match con il Paganica Rugby e tra loro, dopo il fischio conclusivo dell’arbitro, ha preso il via il ’Terzo tempo’, una delle tradizioni più importanti del rugby che unisce le squadre rivali in un momento di aggregazione. "Vela e rugby sono sport importanti per la città – commenta il Presidente dell’Unione Rugby San Benedetto, Edoardo Spinozzi – e ci sembrava giusto creare un evento in cui le giovani leve dei due sodalizi conoscano un’attività sportiva diversache trasmette gli stessi valori".

Stefania Mezzina