Circolo nautico, fine settimana di successi

Vela Optimist, fine settimana ricco di successi per i giovani velisti del Circolo Nautico Sambenedettese. A Numana, durante la regata valevole per il campionato regionale, Giorgio Nibbi ha conquistato il primo posto, con un exploit che l’ha portato a vincere tutte e tre le prove. Nella stessa regata, ottime prestazioni anche per gli altri atleti del Circolo: Leonardo Hiro Massi, nono, poi a seguire Chiara Coccia, Gloria Parere, Benedetta Garnier, Filippo Pruno, Mattia Bonatti e Dafne Parere.

Contemporaneamente, a Pescara, si è svolta la tappa conclusiva del Trofeo Optisud 2025. Agata Bonaventura ha brillato, vincendo la Divisione B femminile dopo le tappe di Crotone, Gallipoli e Pescara, dimostrando costanza e talento. Filippo Costanzo ha offerto una prestazione solida, confermando la crescita dell’intera squadra. L’allenatore Andrea Novelli: "Sono orgoglioso della determinazione e dei progressi mostrati da tutti i nostri atleti".