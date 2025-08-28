Circolo Nautico Sambenedettese, ’Gran Pavese’ a Franco Zazzetta

Il commercialista sambenedettese Franco Zazzetta ha ricevuto il Gran Pavese del Circolo Nautico Sambenedettese, la più alta onorificenza del Cns gli è stata conferita, si legge nella motivazione inserita nella pergamena "per i suoi anni di servizio leale, scrupoloso e appassionato, durante i quali ha custodito ed esaltato i valori della sambenedettesità dimostrando sempre una grande affectio societatis. La sua integrità professionale, il costante impegno e l’amore per la nostra comunità nautica hanno sostenuto la crescita e la coesione del Circolo. A lui va il nostro plauso più sentito e la promessa, unita alla speranza, di continuare insieme a navigare verso nuovi orizzonti, forti della sua condivisione per i nostri obiettivi e della sua sincera amicizia".

"E’ un professionista stimato, impegnato non solo con il Circolo Nautico ma anche con numerose realtà sociali cittadine, come ad esempio la Fabbrica dei Fiori di cui è presidente. La sua passione, unita alla competenza, è stata fondamentale per lo sviluppo armonico del Cns. Per questo gli conferiamo il più grande riconoscimento che un Circolo Sportivo possa dare e che il Circolo conferisce per la seconda volta in cinquantotto anni. Lo ringraziamo tutti", ha dichiarato il presidente del Cns Igor Baiocchi. Il mese di agosto al Cns si chiude con La Sfida, XXV Memorial Massimo De Nardis, Open Fipsas Drifting Big Game International Challenge, evento di qualificazione per il Campionato Italiano di Pesca in drifting del 2026. E’ previsto l’arrivo di circa 30 imbarcazioni provenienti da diverse regioni d’Italia che si daranno battaglia sul campo gara, posto a circa 15 miglia al traverso di San Benedetto.

La prima gara prende il via sabato 30 agosto dalle 8. "Si tratta della manifestazione per noi del Cns – spiega il responsabile Pesca, Giacomo Forti – più importante, nata nel 2001 dall’idea di alcuni soci come gara con rilascio totale dei tonni pescati. Siamo stati i precursori in Italia del Tag&release, riscuotendo sin da subito largo consenso per la salvaguardia della fauna marina". Dall’11 al 13 settembre si terrà il 13° Campionato Italiano Drifting per società. Nel frattempo il Cns è al lavoro anche in vista della 28esima Straregata Sociale, ’Trofeo Manuela Sgattoni’ di domenica 7 settembre, con partenza alle ore 11.30, nello specchio di mare antistante il porto di San Benedetto: nella precedente stagione furono una quarantina, le imbarcazioni al via. "La Straregata sociale – dice il presidente Baiocchi – rappresenta per il nostro circolo un momento aggregativo di estrema importanza. Innanzitutto, perché è l’occasione per ricordare Manuela Sgattoni, la cui persona è sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri e poi perché sarà anche l’occasione per festeggiare i tanti successi dei nostri giovani atleti e, ancora una volta, i velisti che hanno partecipato al recente Nastro Rosa Tour".

Stefania Mezzina