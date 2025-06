Circolo Sambenedettesi e il ricordo dello scultore. Paolo Annibali

Il Circolo dei Sambenedettesi si sofferma sulla figura di Paolo Annibali, lo scultore prematuramente scomparso e del quale l’altro giorno sono stati celebrati i funerali. "Artista di assoluto valore, amico e sostenitore del nostro sodalizio e insignito della Tessera ad honorem per l’opera artistica complessiva e la profonda passione per la tradizione culturale della nostra città, ha avuto una frequentazione costante delle nostre attività e un’attenzione permanente alle iniziative fatte dal Circolo per la memoria della città - dichiara il Presidente del CDS, Gino Troli - Paolo stesso ha contribuito alla memoria in maniera attiva lasciando segni monumentali di grande rilievo e fortemente identitari che rimarranno nel tempo a ricordare la grandezza del suo magistero artistico: le grandi porte scolpite delle chiese cittadine che tutti hanno ammirato come messaggio profondamente religioso alla comunità cittadina, i monumenti che ha realizzato per la città come i Sognatori a Piazza Matteotti e Il mare, il ritorno" alla banchina Malfizia del porto, quest’ultimo fortemente voluto dal nostro Circolo e dal 2002 punto di riferimento per ogni cerimonia del Mare a San Benedetto. Non riusciamo ancora a renderci conto di ciò che è accaduto e ci rattrista terribilmente la scomparsa di una figura fondamentale per la cultura cittadina e per la crescita di una comunità sambenedettese che a lui ha sempre guardato come un creatore di un’arte dal profondo impegno civile che elevava chi con essa si confrontasse, ricevendone sempre una elevazione morale e culturale". Paolo Annibali ha portato il suo nome e di riflesso quello della città natale in tutta Italia, con opere mirabili che ne fanno un artista di rilievo internazionale, un vanto assoluto di cui la città deve andare perennemente orgogliosa.

Stefania Mezzina