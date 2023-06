Circolo tennis Cupra show

Risultato straordinario per il Circolo Tennis di Cupra Marittima che ha raggiunto la finale del campionato Nazionale over 40, maschile. Non era mai accaduto in tutta la sua lunga storia. Domenica a Novara ha vinto 2 a 0 contro la formazione locale. Marco Bonelli del c.t. Cupra Marittima ha battuto Cristian Gelao del c.t. Piazzano Novara per 6-0; 6-2, mentre Jonathan Diomedi, capitano e giocatore del c.t. Cupra Marittima ha sconfitto Fabrizio Morandi del c.t. Piazzano Novara con il punteggio 6-1; 6-3. Ora il tabellone prevede la Final Four che si disputerà negli impianti del Circolo Tennis Beretti dal 16 al 18 giugno. Le quattro finaliste sono: Il circolo tennis Cupra Marittima, il Tennis Club Via Olivera Treviso, il Tennis Club Lequile Lecce e il Tennis Club Canottieri Baldesio Cremona. Della squadra fa parte anche Pierfrancesco Andolfi che avrebbe dovuto giocare il doppio, ma la formazione di casa, dopo aver perso i primi due incontri, ha deciso di non scendere in campo. "Siamo accreditati come seconda teste di serie, ma non ci facciamo illusioni – ha commentato Diomedi – a Grottammare non ci porremo limiti, cercheremo di dare il massimo, poi si vedrà". Buone notizie anche dalla formazione di serie C, che dopo aver conquistato la promozione l’anno scorso, dalla serie D1, è riuscita a mantenere la categoria grazie a Jonathan Diomedi, Marco Bonelli, Artisiom Sinitstyn, Cristiano Bruni, Manuel Pignotti, Pierfrancesco Andolfi.

Marcello Iezzi