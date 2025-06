Circolo tennis Maggioni, si sblocca la pratica. Ipotesi affidamento

Circolo tennis ‘Maggioni’, marce ingranate verso lo sblocco della pratica. All’incontro di ieri mattina infatti si è tornati a parlare di affidamento del polo sportivo. Al rendez vous hanno partecipato il presidente del Circolo Afro Zoboletti, gli avvocati Massimo Ortenzi e Nicoletta Broggi, nonché i consiglieri e tecnici Vincenzo Di Cretico, Paolo Panichi, Giorgio Troiani e Stefania Zoboletti. Per il comune erano presenti, oltre al sindaco Antonio Spazzafumo e al segretario generale Stefano Zanieri, i comparti urbanistica, lavori pubblici, sport e patrimonio rappresentati dagli assessori Tonino Capriotti, Domenico Pellei e Cinzia Campanelli unitamente ai funzionari Giuseppe Coccia, Mauro Bellucci, Giorgio Giantomassi, Antonella D’Angelo e Annalisa Sinatra.

Durante l’incontro, insomma, si è tornati a discutere della proposta di riqualificazione del Ct, già oggetto di precedenti confronti. Quindi è stato definito un accordo sull’iter procedurale da seguire per giungere all’affidamento diretto della struttura al ‘Maggioni’, che molto probabilmente avverrà entro la fine dell’anno, in virtù dell’articolo 5 del decreto legislativo 38/2021. Questo passaggio permetterebbe di avviare i lavori di riqualificazione e ammodernamento dell’impianto (nuova tribuna, area ristorazione, zona giocatori), con l’obiettivo di riportare già dal prossimo anno a San Benedetto il prestigioso torneo Atp Challenger. A tal proposito, il direttore delle edizioni precedenti, Giorgio Garcia Agreda, è già al lavoro con l’Atp per individuare una data utile.