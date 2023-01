Circonvallazione, schianto tra auto: ferite due persone

E’ di due feriti seri il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di ieri ad Ascoli lungo la circonvallazione nord. Un uomo e una donna sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale Mazzoni per via di numerosi traumi riportati nel violento impatto fra le due vetture, una Renault Clio e una Fiat Punto. Sulla dinamica del sinistro hanno effettuato i rilievi gli agenti del comando municipale del comune di Ascoli. Secondo una prima ricostruzione, la Punto guidata dall’uomo viaggiava in direzione Monticelli quando, poco prima del bivio per Croce di Tolignano, ha sbattuto frontalmente con la Renault Clio che, guidata dalla donna, proveniva in senso opposto e che ha invaso completamente la corsia di percorrenza dell’altra vettura.