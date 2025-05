Cisl, Maria Teresa Ferretti responsabile per il Piceno

Il consiglio generale della CislMarche ha rinnovato, con voto unanime, il mandato di Maria Teresa Ferretti come responsabile territoriale di Ascoli e San Benedetto per i prossimi quattro anni. Nel suo intervento, Ferretti ha espresso profonda riconoscenza verso tutti coloro che hanno sostenuto il suo operato: "Sono veramente grata ai colleghi e alle colleghe che, nella riunione del nostro coordinamento territoriale, hanno dato fiducia alla mia persona ed hanno riconosciuto il valore del lavoro di squadra che abbiamo fatto assieme".

Particolarmente significativo anche il riconoscimento da parte della Segreteria Regionale della Cisl Marche, che ha garantito continuità e sostegno, come ribadito dalla stessa Ferretti: "Mi fa molto piacere la garanzia della continuità da parte della Segreteria Regionale della Cisl Marche, con un riconoscimento particolare alle attività svolte nel mandato passato ed al consiglio generale, organo supremo della nostra organizzazione, per avermi scelto all’unanimità".

Guardando al futuro, Ferretti ha sottolineato la necessità di un approccio partecipativo e innovativo per affrontare i cambiamenti in atto, come già delineato nella recente assemblea precongressuale della Cisl di Ascoli: "I prossimi anni saranno caratterizzati da forti cambiamenti, economici e sociali, che richiedono nuove modalità di approccio alle problematiche. Da sempre riteniamo che la partecipazione sia il sistema migliore per affrontare le situazioni ed in questo momento pensiamo sia il metodo giusto, attraverso lo strumento della contrattazione nazionale e locale, da praticare".