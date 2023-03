‘Città da vivere’ fra tipicità, attività sportiva e tanta arte

Buon cibo, sport e arte: è questo il contenuto di ‘Città da vivere’, il cartellone degli eventi estivi presentato ieri mattina dal sindaco Antonio Spazzafumo, alla presenza di numerosi ‘stakeholders’ di San Benedetto, fra cui Francesco Balloni (Cna Picena), Fausto Calabresi (Confcommercio), Sandro Assenti (Confesercenti), Luigi Contisciani (Bim Tronto), Enrico Diomedi (Start), Rolando Rosetti (Picenambiente) e Nicola Mozzoni (Assoalbergatori). Il manifesto della prossima estate si preannuncia all’insegna di interessanti appuntamenti gastronomici, fra cui quello di ‘Anghiò’, ovvero il festival del pesce azzurro che avrà luogo dal 15 al 18 giugno tra la rotonda Giorgini e viale Buozzi. In riviera arrivano anche importanti chef stellati con il festival ‘Tra il mare e le stelle’, in scena il 15 luglio al molo sud, mentre dal 3 al 6 agosto, di nuovo in piazza Giorgini, sarà la volta del festival del brodetto. Gli appuntamenti sportivi saranno assicurati dal ‘San Benedetto Tennis Cup’, in scena al circolo ‘Maggioni’ dal 9 al 16 luglio, poi dal test match di rugby fra Italia e Romania, che verrà disputato il 19 agosto allo stadio ‘Riviera’ e infine dalla supercoppa di beach soccer, assoluta protagonista al campo ‘Rodi’ dal 31 maggio al 3 giugno. Il comparto ‘arte’ si preannuncia non meno stuzzicante: l’amministrazione infatti ha incluso il Festival dell’Arte sul Mare, che arricchirà la passeggiata del molo sud a partire dal 3 giugno. Grande attesa anche per il San Beach Comix, kermesse del fumetto, videogame e cosplay in scena tra il 1º e il 2 luglio. Tra il 25 e il 27 agosto sarà il turno del San B Sound, mentre il Festival Memoir, a cura di Andrea Vianello, si svolgerà tra il 7 e il 9 luglio. La mostra del designer Van Norton rimarrà in Palazzina Azzurra dal 15 luglio al 7 gennaio 2024 e, per finire, il comune ha incluso anche due appuntamenti autunnali: il ‘Meeting dei musei marittimi’ (4 e 7 ottobre al Museo del Mare) e il ‘Piceno Cinema Festival’ (23 e 28 ottobre ai cinema-teatri ‘San Filippo Neri’ e ‘Concordia’). "Ho controllato i dati turistici di San Benedetto fino al 2019 – ha commentato Spazzafumo - e ho notato che c’è stata una curva discendente del turismo locale, e la percezione è che San Benedetto non abbia più quel potenziale che aveva espresso negli anni ’90. Ho verificato i numeri della Tirreno-Adriatico: dopo tante critiche tutti sono rimasti contenti e orgogliosi della ‘sambenedettesità’ emersa. Bisogna puntare su quella".

g.d.m.