Città dello sport, le Cento torri ci credono

Ascoli si candida a città europea dello sport 2025. La Giunta ha approvato la proposta di candidatura del capoluogo piceno e lunedì l’assessore Nico Stallone sarà a Roma per ritirare la relativa targa. Il sindaco Marco Fioravanti: "Lo sport, agonistico, amatoriale o ricreativo che sia, oltre a contribuire al miglioramento della qualità della vita, svolge un ruolo cruciale nello sviluppo della società". Nelle prossime settimane l’Arengo provvederà a presentare il dossier. "Siamo convinti che Ascoli abbia tutte le carte in regola per ricevere un riconoscimento così ambizioso – aggiunge l’assessore allo Sport –, che darebbe ulteriore slancio alla città e all’intero territorio piceno".