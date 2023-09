Città di Ascoli allo Squarcia. Ippica, buona la prima

Il maltempo non ha frenato la 1ª edizione del Concorso Ippico Nazionale Città di Ascoli A6* organizzato dalla Fise. Il campo sportivo Squarcia riservato da anni alla Giostra della Quintana, si è rivelato il luogo più idoneo per lo spettacolo equestre del salto ostacoli con cavalieri, amazzoni e professionisti del settore di livello internazionale. Unico neo la sosta dei numerosi camion per il trasporto degli animali e di furgoni in Viale De Gasperi, che ha scatenato le proteste dei residenti. Magari per il prossimo anno si potrà allestire un servizio di bus navetta con il piazzale dello stadio Del Duca una volta fatti scendere tutti i cavalli. In ogni caso i numeri di questa prima edizione sono stati eccellenti. Sono state ben 5.400 le presenze registrate nel corso della tre giorni che ha visto la tribuna, accessibile al pubblico liberamente e gratuitamente, colma di appassionati e curiosi, ascolani e provenienti da tutta Italia, con particolare partecipazione dei marchigiani, mentre in pista gareggiavano binomi eccezionali. Venti categorie, dalla B100 alla C145, oltre cento cavalli, campioni e campionesse come il bravissimo ascolano Raffaele Malloni dell’Esercito Italiano, Giulia Martinengo Marquet, Filippo Bologni, Arnaldo Bologni, i marchigiani Giulia Mattioli insieme a Andrea Messersì, e Francesco Morici, Enrico Frana, Filippo Martini Di Cigala, Simone Coata, Stefano Magarò, Umberto Reboldi, Ilaria Zenobi, e i giovanissimi ascolani Edoardo Celani e Maicol Castelli Antero del Centro Ippico Piceno dell’ex Direttore di Gara della Quintana di Ascoli, Maurizio Celani.

Ad aggiudicarsi il 1° Master Città di Ascoli C145 di sabato in notturna con 32 partenti, è stato Enrico Frana in sella a Ponciarello con percorso netto in 34.44 secondi, mentre Andrea Messersì si è piazzato al secondo e terzo posto, rispettivamente montando Calgary Z (36.65 sec.) e Chacco Slice (37.26 sec.). Al primo posto del Gran Premio C145 della domenica con 41 binomi partenti si è classificato Umberto Reboldi con Contharada (39.57 sec.), al secondo, per una manciata di decimi, FIlippo Martini Di Cigala in sella ad Adamantea dell’Esercito italiano (39.85 sec.) e al terzo il binomio Francesco Morici-Flicka (44.6 sec.). All’azzurra Giulia Martinengo Marquet il premio miglior amazzone del concorso.

Valerio Rosa