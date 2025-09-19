"Città di Ascoli, emozioni allo Squarcia"

Lo scorso anno, per la seconda edizione, furono oltre seimila le persone che, nell’arco dei tre giorni, riempirono la tribuna del campo Squarcia. Quest’anno l’obiettivo è ancora più ambizioso e si punta a migliorare ulteriormente il numero degli spettatori per un evento che ormai è divenuto un punto di riferimento per gli appassionati di tutta Italia. Si tratta del Concorso ippico di salto a ostacoli ‘Città di Ascoli’, che da oggi a domenica richiamerà in città il gotha dell’equitazione. Organizzato grazie al supporto, tra gli altri, del Comune di Ascoli e della Federazione Italiana Sport Equestri, l’appuntamento è stato ideato dalla ‘BB Equestrian’ diretta dall’ascolano Simone Panichi.

Panichi, quanta emozione c’è in vista di questa terza edizione?

"Tantissima. Questo concorso si è affermato, ormai, a livello nazionale. Nelle due precedenti edizioni abbiamo riscontrato un continuo aumento sia di pubblico che di partecipanti. Arriviamo da una settimana intensa, nel corso della quale si è lavorato intensamente per allestire tutto e per farlo nel migliore dei modi. Lo sforzo organizzativo, anche stavolta, è stato notevole ma siamo convinti che ne sia valsa la pena perché ci apprestiamo a vivere un weekend ricco di emozioni".

Quanti iscritti ci sono?

"Quest’anno c’è stato letteralmente un boom di adesioni. Basti pensare al fatto che abbiamo ricevuto circa 280 richieste di iscrizione. Ma abbiamo potuto accettare solo 170 cavalli. I cavalieri e le amazzoni, invece, sono circa 130, in quanto alcuni atleti montano più cavalcature. Siamo stati costretti a fermarci a queste cifre sia per motivi logistici, perché non c’è spazio per il ricovero di più cavalli, e poi per garantire maggior spettacolo al pubblico. Altrimenti, ripeto, le richieste sarebbero state molte di più".

Quali atleti vedremo in azione?

"Ci saranno tanti cavalieri di fama internazionale. Ma, mi piace sottolinearlo, anche numerosi ragazzi del territorio che hanno deciso di intraprendere questa disciplina sportiva. Lo scopo dell’evento, d’altronde, è duplice: da un lato favorire il turismo sul territorio, visto che arriveranno per l’occasione migliaia di appassionati, e dall’altro far crescere questo sport nel sud delle Marche, dove è meno praticato rispetto ad altre regioni d’Italia".

Che novità avete introdotto quest’anno?

"Abbiamo ideato il primo ‘Galà Città di Ascoli’, voluto fortemente dal Comune nell’anno in cui Ascoli è ‘Città Europea dello Sport’. L’iniziativa è stata promossa insieme alla Federazione Italiana Sport Equestri e al comitato organizzatore del Concorso. L’appuntamento è per sabato sera alle 19, al Teatro dei Filarmonici. E’ prevista la premiazione di cavalieri e amazzoni meritevoli nel panorama nazionale. Parliamo di nove atleti, tra cui anche gli ascolani Edoardo Celani e Lorenzo Melosso. Il primo verrà premiato come miglior cavaliere ascolano emergente nella disciplina del salto ostacoli, mentre il secondo come miglior cavaliere ascolano giostrante. L’ingresso sarà gratuito, come d’altronde ogni altro appuntamento di questi tre giorni, gare comprese, e non mancheranno le sorprese. Insomma, invitiamo tutti a partecipare a ogni singolo momento, per conoscere da vicino questa disciplina sportiva e per divertirsi con i migliori atleti in circolazione".

Matteo Porfiri