Città digitale e turismo sostenibile. Ingresso nel ’patto verde’ europeo

Il ‘green deal’, il patto verde dell’Intelligent Cities Challenge (Icc), ora annovera ufficialmente anche San Benedetto. L’adesione al programma della Commissione Ue per implementare innovazione digitale e sostenibile è stata ufficializzata ieri mattina dagli assessori Tonino Capriotti e Cinzia Campanelli, assieme all’Eu Icc expert Gian Andrea Garancini, a Cristiana Costantini della Camera di Commercio, alla dirigente regionale Serena Carota e ai tecnici comunali che hanno istruito la partecipazione dell’ente al piano. Del centinaio di città coinvolte, solo due sono marchigiane: Pesaro e appunto San Benedetto, che ha fatto domanda a gennaio. Il programma prevede l’accesso a consulenze specialistiche per l’introduzione di tecnologie digitali utili ad innovare la riviera e reinventare in chiave sostenibile il comparto turistico locale. L’iniziativa verrà sviluppata dall’azione congiunta di due tavoli in cui siederanno soggetti pubblici e privati.

"Il programma non dà accesso a finanziamenti diretti, ma mette a disposizione una metodologia – ha spiegato Garancini – e soprattutto una serie di benefici, come consulenze di città tra cui Amsterdam, Porto e Mannheim. Il tutto porterà ad ottenere una certificazione che aumenterà la possibilità di ottenere finanziamenti europei". Ad esprimere soddisfazione sono stati anche gli assessori Capriotti e Campanelli, che hanno colto l’occasione per sottolineare quanto sia importante, per San Benedetto, inserirsi in un percorso virtuoso verso la transizione ecologica. L’Icc è alla sua seconda edizione: tra il 2020 e il 2022 ha destinato oltre 2 miliardi al finanziamento delle misure poste in essere da 136 città in tutta Europa. San Benedetto entra a far parte del programma in veste di ente capofila, al fianco della Camera di Commercio, dell’Università di Urbino ‘Carlo Bo’ e della software house FoodiesTrip. Trasformare San Benedetto in una città ‘green’ è anche l’obiettivo del Piano urbano per la mobilità sostenibile (Pums), tuttora in fase di redazione. L’amministrazione comunale e la Isfort, a tal proposito, hanno da poco presentato l’analisi preliminare del piano, che ha affrescato una realtà con troppo traffico motorizzato ed eccessivo consumo di suolo. Il Pums, che vedrà la luce in autunno, contribuirà alla stesura del futuro Piano urbanistico generale (Pug) assieme al Biciplan e allo schema direttore, anch’esso in fase di elaborazione. La rivisitazione del piano regolatore, inevitabilmente, sconfinerà nel prossimo mandato amministrativo.

Giuseppe Di Marco