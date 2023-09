Città europea dello sport: "Parte la nostra sfida"

Il dado è tratto. La visita in città della commissione dell’Aces Europe delegazione Italia ha ufficialmente aperto la partita per la candidatura di Ascoli come città europea dello sport 2025. Negli ultimi due giorni è avvenuto il sopralluogo nelle strutture sportive cittadine per valutare le capacità del capoluogo piceno. Una città da sempre contraddistinta da un importante tessuto sportivo che costituisce parte integrante e imprescindibile della vita di tutti i cittadini. "Ringrazio tutti gli sportivi che hanno dato lustro alla città in passato e che continuano a farlo oggi – esordisce l’assessore allo sport Nico Stallone nel corso della conferenza stampa di ieri mattina –. Ci tenevamo che ci fosse una testimonianza del mondo dello sport ascolano a questa candidatura. Vogliamo cercare di far capire alla commissione il perché meritiamo questa candidatura. Se dovessimo raggiungere il riconoscimento sarebbe un grande risultato e oggi faccio un plauso speciale a voi che avete sempre onorato la città a livello sportivo. Stiamo sviluppando tanti progetti che vanno dal potenziamento delle strutture ai corsi di prevenzione introdotti per tutti gli istruttori e i gestori di campi, palazzetti e palestre. Centrare questo titolo potrà aiutare ad avere maggiori punteggi all’interno dei bandi".

Immancabile la presenza del sindaco Marco Fioravanti nonché quella di Antonella Rozzi e Massimo Mazzone, figli di due grandi personaggi come Costantino e Carletto che hanno contribuito a fare grande il nome di un piccolo capoluogo come Ascoli. Una candidatura che si fa forte con le tante manifestazioni sportive nazionali e internazionali andate in scena. Soprattutto grazie a 64 impianti sportivi presenti, 133 società sportive e quasi 11mila sportivi praticanti. "Dopo l’audizione saremo chiamati a dare dei punteggi e faremo delle valutazioni che poi andranno a Bruxelles – commenta Luigi Ciaralli, vice presidente Aces Europe delegazione Italia –, i risultati arriveranno nella prima settimana di novembre. La valutazione sarà data da ciò che abbiamo visto durante la nostra presenza qui. Abbiamo potuto constatare le strutture sportive e l’impiantistica cittadina presenti. L’asse portante del mondo dello sport sono i tecnici. Sappiamo quanto sono importanti i corsi di formazione per prepararli ad essere in grado di salvare le vite. E questo è un segnale di grande sensibilità per riuscire ad ottenere un riconoscimento internazionale".

mas.mar.