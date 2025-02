Città Europea dello Sport: "Un anno di eventi"

Un’affollata Sala della Vittoria nella Civica Pinacoteca, ha ospitato la presentazione del ricco programma di eventi per ‘Ascoli Città Europea dello Sport 2025’. Alla presenza del sindaco marco Fioravanti, dell’assessore regionale Andrea maria Antonini, dell’assessore allo sport Nico Stallone e del presidente regionale del Coni Luca Luna. In platea, oltre agli atleti, ai dirigenti e ai delegati delle società sportive ascolane, presente anche l’allenatore ed ex calciatore dell’Ascoli Peppe Iachini, il professor Carlo Vannicola dell’Università di Architettura, il professor Stefano Papetti Direttore dei Musei Civici, il Maestro dello Sport Armando De Vincentiis e il tecnico federale di atletica leggera, Nicola Silvaggi.

"E’ una giornata di grande festa e orgoglio – ha dichiarato il primo cittadino – Tutta la città deve essere fiera di questo riconoscimento che valorizza lo sport e i suoi valori. Oggi presentiamo il calendario di eventi che non saranno solo sportivi, ma anche sociali e culturali. Ringrazio tutti coloro che hanno dato il contributo per poter permettere tutto ciò. Un vasto programma che prevede eventi di caratura internazionale, come il titolo WBA pesi Medio Massimi con il nostro Eros Seghetti e l’European Hill Climbing Championship 2025, e nazionale come il passaggio del Giro d’Italia e una tappa della Tirreno-Adriatico di ciclismo, il Memorial Carlo Mazzone e il passaggio della Fiaccola Olimpica Milano-Cortina".

Soddisfatto anche l’assessore Antonini: "Come Regione abbiamo fatto un intervento importante (un finanziamento di 100.000 euro, ndr) – ha dichiarato – Siamo felici di aver potuto contribuire a tutto ciò poiché Ascoli porta prestigio a tutto il territorio regionale. Lo sport ha un ruolo fondamentale soprattutto in questo periodo storico e coinvolgere i giovani è fondamentale". Il Presidente del Coni Fabio Luna si è complimentato: "Qui ad Ascoli c’è una grande cultura sportiva – ha detto – In questa città si respira l’essenza dello sport ed è quindi meritevole di questo riconoscimento. Un cartellone importante che rispecchia perfettamente i valori che lo sport deve tramandare in ambito sociale". E decisamente felice l’assessore Nico Stallone: "Dopo aver ricordato e celebrato gli sportivi ascolani, anche quelli che purtroppo non ci sono più – ha affermato – sono ancora più fiero di dire che questa è Ascoli. Ma noi non vogliamo celebrare soltanto coloro che gareggiano, ma anche tutti gli addetti ai lavori, coloro che sono dietro alle quinte e che hanno un ruolo molto importante e significativo".

Valerio Rosa