Città green, il Comune chiama il luminare Mancuso

‘La città vivente’ è il titolo dell’iniziativa promossa dalla scuola di architettura e design, in collaborazione con il Comune di Ascoli, che si svolgerà venerdì, alle 17.30, alla sala dei Savi di palazzo dei Capitani. La conferenza prevede l’intervento di Stefano Mancuso, scienziato di prestigio mondiale, professore all’università di Firenze e direttore del laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale. L’incontro verterà sull’importanza delle piante come risposta agli effetti del cambiamento climatico: Mancuso ha infatti contribuito a realizzare importanti opere di rigenerazione urbana insieme ad architetti particolarmente sensibili alle tematiche ambientali, come Kengo Kuma, Stefano Boeri, Big - Bjarke Ingels Group, Carlo Ratti Associati. "Nel nostro progetto Ascoli green – dice il sindaco Fioravanti – vogliamo includere momenti di conoscenza e approfondimento come questo che ci permetterà di avere ospite un’autorità in materia come Mancuso. Crediamo molto nella diffusione di una coscienza collettiva che guardi alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente, che passa dall’informazione e dalla conoscenza di certe tematiche". "Come amministrazione comunale – continua l’assessore all’istruzione, Donatella Ferretti – riteniamo che l’attenzione all’ambiente e all’ecosistema debba essere centrale. Il rapporto con Unicam, che si occupa di progettazione degli spazi urbani con un occhio al paesaggio e alla natura, per noi rappresenta una grande risorsa". La professoressa Federica Ottone ha concluso dicendo che "l’idea della scuola di architettura e design è portare avanti iniziative condivise con il Comune di Ascoli su temi di ampio spettro, molto sentiti dai cittadini. Il professor Mancuso è anche un grande divulgatore, quindi ha la capacità di veicolare queste tematiche in modo chiaro ed efficace".

l. c.