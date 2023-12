Città in lutto, è morto. Angelo Cameli

All’età di 74 anni è venuto a mancare, improvvisamente Angelo Cameli, persona nota in città e in particolare nel quartiere Marina di sotto dove per lungo tempo è stato membro del Comitato di Quartiere, cui teneva molto e per il quale è stato sempre particolarmente attivo per migliorarne la qualità e la vivibilità. E’ stato anche uno storico esponente del gruppo comunale di Protezione Civile di San Benedetto. Per anni le esercitazioni e le operazioni di solidarietà e supporto portate avanti dal gruppo comunale lo hanno visto in prima linea. Per quanto riguarda il suo legame al quartiere Marina di sotto, Angelo Cameli, in passato, aveva denunciato situazioni di difficoltà in particolare per le zone che ad ogni temporale finisco sott’acqua.