"Cittadella dello sport. Dove sono pista e palas?"

Gli interventi legati alla cittadella dello sport e alle strutture sportive presenti in questa zona della città sono tornati ad animare il consiglio comunale andato in scena ieri pomeriggio nella sala della Ragione di palazzo dei Capitani. Ad aver avanzato un’interrogazione per chiedere delucidazioni in merito erano stati i consiglieri di opposizione. "La pista di atletica doveva essere pronta prima dell’inaugurazione di Ascoli città europea dello sport 2025 – commenta Francesco Ameli del Pd –. In data 4 ottobre l’assessore aveva assicurato che i lavori sarebbero iniziati nel giro di 15 giorni. E così non è stato. Anche sul discorso del palavolley il consiglio comunale della scorsa volta è stato abbastanza trasparente. Nel piano triennale delle opere pubbliche veniva specificato il discorso legato al blocco degli spogliatoi e il blocco dei bagni che mancavano. Questo palazzetto quindi è stato completato a metà. Chiediamo un chiarimento su ciò e sugli investimenti della struttura commissariale relativi alla cittadella dello sport. Quando sarà completato il secondo lotto del palazzetto? Riteniamo necessario conoscere quali sono tempi e finanziamenti previsti".

Risposte che sono state fornite direttamente dal sindaco Marco Fioravanti. "Parliamo di 900mila (palavolley) e di 600mila euro (pista di atletica) – spiega il primo cittadino –. Stiamo lavorando per portare risorse e assicurare un futuro migliorativo per la città. In questi giorni è in corso di approvazione la perizia di variante suppletiva con la quale gli uffici hanno dato indirizzo al direttore dei lavori di dare luogo alla demolizione dei rettilinei. L’obiettivo adesso è far ripartire l’intervento di rifacimento per arrivare con la pista nuova entro fine anno. Per il secondo lotto del palazzetto invece, con la variazione di bilancio in corso di approvazione, è stata individuata la copertura di 150mila euro mediante contrazione di mutuo per il cofinanziamento della realizzazione degli spogliatoi mediante 190mila euro. L’assessore Stallone unitamente alle associazioni sportive ha individuato la possibilità di utilizzare i servizi igienici e gli spogliatoi al piano terra dell’adiacente palazzina servizi oltre alla palestra di atletica pesante con spogliatoi e docce". Nel corso dell’assise si è provveduto ad approvare il piano esecutivo del traffico urbano per il centro storico con l’emendamento presentato, a firma del sindaco, il recente 4 novembre. La visione del piano sarà modificata di anno in anno, dando una flessibilità necessaria a rispondere alle esigenze di residenti, commercianti, avventori e turisti. Il piano andrà ad integrarsi all’interno di un sistema che prevede anche il pums (piano urbano della mobilità sostenibile) e il biciplan.

