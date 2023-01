"Cittadella universitaria, a disposizione 16 milioni"

Nel 2022 appaltati 33 milioni di euro. Il report presentato ieri mattina in comune dal sindaco Marco Fioravanti ha mostrato con soddisfazione il report relativo alle gare indette nel corso dell’ultimo anno. I risultati ottenuti dal settore procedure intersettoriali del comune di Ascoli ha visto un aumento di quasi il 60% rispetto ai 21 milioni del 2021. Il lavoro svolto ha principalmente riguardato l’attuazione degli interventi previsti dal Pnrr che ha riguardato una quota cospicua delle procedure indette incidendo fortemente sul valore complessivo messo a gara. "Abbiamo ritenuto giusto condividere le questioni burocratiche e il lavoro fatto dall’ufficio gare spiegando il lavoro che c’è dietro l’inizio e la fine degli interventi programmati – commenta il primo cittadino –. Abbiamo avuto 28 appalti, 18 relativi a lavori pubblici, centrando l’aspetto relativo al Pnrr e gli appalti green. Questo a partire dal parco avventura. Abbiamo già le ditte pronte per effettuare i lavori relativi al ponte di Cecco, a piazza Diaz e tutta via delle Zeppelle fino allo stadio. Si è riusciti a mettere mano su molti parchi e giardini di Monticelli rigenerando anche molte frazioni".

Sono attese a breve novità per quanto riguarda il polo universitario. Sulla questione curva sud invece si conta di affidare la progettazione entro fine marzo. Qui l’amministrazione ha previsto 500mila euro e nel frattempo si stanno cercando di reperire le risorse economiche necessarie per il completamento dell’opera che si aggira sui 6,5 milioni (3,5 dall’ufficio ricostruzione). "Avremo a disposizione 16 milioni per il completamento della cittadella universitaria, mantenendo allo stesso tempo gli spazi del sestiere Piazzarola. La gara per i lavori per 3 milioni relativi ai tre lotti per la riqualificazione delle strade è stata conclusa. Sulla curva sud la commissione sta procedendo alla valutazione delle offerte tecniche pervenute (4 quelle presentate). Provvederemo presto a quella per il rifacimento del sintetico di Monterocco. Sono stati ridotti a zero i tempi morti tra una gara e l’aggiudicazione. Tra tutte le gare indette non abbiamo riscontrato neanche un ricorso. Questo grazie all’operato dell’ufficio gare. La ritengo una grande vittoria per questa amministrazione".

I numeri sono stati condivisi positivamente anche dai dirigenti Ugo Galanti e Maurizio Conoscenti, quest’ultimo ha commentato: "È stato ottimizzato ed efficientato il tempo risparmiando nei tempi procedimentali. Le procedure sopra soglia oepv (offerta economicamente più vantaggiosa) sono state aggiudicate con la media di 84 giorni a fronte dei 180 previsti dalla legge. Così come quelle sotto soglia aggiudicate mediamente in 29 giorni nonostante i 120 giorni a disposizione. L’augurio è di mantenere questo trend anche per il 2023".

Massimiliano Mariotti