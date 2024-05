Cittadinanza attiva, iniziative estive per ragazzi

Il Comune di Ripatransone parteciperà all’edizione 2024 di Ci Sto? Affare Fatica! - Facciamo il bene comune, il progetto estivo di cittadinanza attiva per i giovani tra i 14 e i 21 anni finanziato dalla Regione Marche. Le attività sono rivolte a chi ha volontà di mettersi in gioco, conoscere nuove persone e sporcarsi le mani per rendere il proprio territorio un posto migliore. I ragazzi saranno riuniti in gruppi e opereranno per la cura e valorizzazione di beni e spazi pubblici. A ogni gruppo verrà assegnato un giovane tutor e un handyman, un volontario adulto con competenze artigianali, che saranno impegnati a moduli settimanali dal lunedì al venerdì con orario 8,30-12,30, affrontando insieme le mansioni assegnate. Le settimane previste per lo svolgimento del progetto sono state individuate: da lunedì 01 luglio a venerdì 05 e da lunedì 08 a venerdì 12. Da ieri sono aperte le iscrizioni online sul portale www.cistoaffarefatica.it . Al termine di ogni settimana, come riconoscimento all’impegno profuso, i ragazzi verranno ricompensati con appositi buoni fatica di 50 euro spendibili in vari attività del paese.