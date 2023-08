Cittadinanza onoraria a Pierre Reach: standing ovation

Standing ovation nella chiesa di San Giovanni Battista per il recital di Pierre Reach che ha regalato al suo pubblico, che lo segue ormai da 21 anni, un’esecuzione memorabile della Sonata n 10 in sol maggiore di Beethoven e del Carnaval di Schumann, concedendo tre acclamati bis. Ha entusiasmato inoltre con la splendida interpretazione di Schumann ’Fantasiestücke op.73’ accompagnato al clarinetto da Giuseppe Federico Paci. Un pianista all’apice della sua carriera e un giovane ed apprezzato clarinettista che hanno dato il meglio mostrando una straordinaria intesa. Al pianista francese, direttore scientifico del FestiLiszt di Grottammare, è stata concessa l’onorificenza della cittadinanza onoraria. "Il suo generoso e inestimabile impegno nell’ideazione e nella crescita del Festivaliszt ha donato alla città di Grottammare un respiro internazionale con la presenza dei maggiori esponenti del concertismo internazionale" ha affermato il vicesindaco Lorenzo Rossi che ha omaggiato il musicista di un’opera di Pericle Fazzini. Reach, che sta studiando la nostra lingua per amore verso il festival e Grottammare ha risposto: "Questa sera rimarrà per me uno dei momenti importantissimi della mia vita".