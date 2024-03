Cittadinanza per Julian Assange

Sono 19 i punti all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di Grottammare che si riunirà alle 17 di lunedì. Ben 14 degli argomenti in discussione sono interrogazioni e mozioni presentate dai partiti di minoranza: Grottammare c’è e Grottammare Città unica. In programma un ordine del giorno di ampio respiro dal punto di vista dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. Lo sguardo alle tematiche ambientali diventa realtà nel punto riguardante l’adesione del comune all’associazione Comunità energetica rinnovabile Dinamo, fondata da un gruppo di cittadini intenzionati ad abbracciare la transizione energetica e migliorare la coesione sociale. Nella stessa seduta sarà conferita la cittadinanza onoraria al giornalista australiano Julian Assange, su cui pende un mandato di cattura degli Stati Uniti per aver pubblicato su Wikileaks documenti riservati.