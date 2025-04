Cittadini esasperati per sporcizia e arance a terra

A Grottammare accade che ci sono cittadini che si rivolgono ai consiglieri della minoranza per chiedere interventi mirati nelle manutenzioni e pulizia della città. Qualche residente di via Donizetti, per esempio, dice di aver segnalato al Comune la necessità di pulire la strada e il marciapiede invasi dalle arance che cadono dagli alberi. Le lamentele dei cittadini arrivano negli uffici, ma poi devono essere tempestivamente comunicate a chi di quelle attività si deve interessare e non sempre il cerchio si chiude. Sta di fatto che alcune persone si ‘appellano’ al consigliere di minoranza Marco Sprecacè affinché riesca a sensibilizzare chi di dovere. "Con l’arrivo della primavera e le forti piogge di questi giorni, il problema si è aggravato – scrive il cittadino – lo sporco sta invadendo il marciapiede, creando disagi ai pedoni. Inoltre, la presenza di numerosi frutti marci a terra, oltre che attrarre insetti, rappresenta un pericolo, per i passanti. A commento della segnalazione altri cittadini della via affermano di aver più volte pulito strada e marciapiede davanti alle loro case ed altri denunciano che le piante sono state messe a dimora sul marciapiede che non consente il passaggio delle carrozzine.