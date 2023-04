City service per le spiagge libere

Gli alberghi stanno riaprendo, gli stabilimenti balneari, seppur con la preoccupazione delle aste imposte dall’Unione Europea, si stanno organizzando per la nuova stagione e la stessa cosa stanno facendo le amministrazioni comunali che si devono occupare del servizio di salvataggio sulle spiagge libere. Nel comune di Grottammare sarà ancora la società cooperativa "City service" di San Benedetto ad occuparsi dell’attività. L’ha deciso la Giunta nell’ultima riunione. Alla cooperativa era stato affidato il servizio per il biennio 2021-2022 con la possibilità di rinnovo per altri due anni 2023-2024 poiché l’attività svolta nel biennio trascorso è stata ritenuta soddisfacente come ha fatto rilevare l’assessore allo sviluppo e promozione Lorenzo Rossi. Per questo servizio il Comune pagherà la somma di 22.868,18 euro Iva compresa. Si tratta di un servizio molto delicato, svolto da decine di giovani addestrati al salvataggio e che operano sotto il controllo della capitaneria di porto.