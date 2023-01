’Ciuffo blu’, un libro in onore di Adele

Le festività di Natale sono state l’occasione giusta per regalare un buon libro e sono stati tanti gli ascolani che hanno scelto ‘Ciuffo Blu’: la pubblicazione che sette artisti, ex alunni di Adele Cappelli, hanno voluto dedicare alla loro amata insegnante dell’Accademia delle Belle Arti prematuramente scomparsa. Un libro che in realtà è un’opera d’arte che Adele ha visto e apprezzato prima di lasciare nel dolore il marito Luigi Silvestri e il figlio Riccardo. "Il libro – ha raccontato Marina Germani amica di Adele e organizzatrice della Mostra e della Borsa di Studio in suo onore – è nato grazie al lavoro di questi sette giovani ex alunni di Adele. Ricardo Aleodor Venturi, Sara Bisacchi, Raffaele Greco, Edoardo Loi, Francesco Mori, Simona Pavoni ed Enrico Pierot quando hanno saputo della malattia di Adele Cappelli, figlia dell’indimenticato Mimì, hanno deciso di realizzare un’opera che racchiudesse i loro pensieri e le loro sensazioni, in ricordo dell’amata professoressa. Un libro che è un’opera d’arte visto che contiene disegni, schizzi, pensieri e riflessioni ispirate da quel ‘Ciuffo Blu’ che era diventato la caratteristica di Adele, quella treccia colorata di quel ‘blù oltremare’ che Adele portava come segno di riconoscimento. Un libro inizialmente realizzato in economia, in una decina copie regalate alla famiglia Cappelli e a qualche amico. Dopo la morte di Adele – ha proseguito Marina Germani – abbiamo iniziato a pensare a qualcosa che potesse ricordarla. Ed ecco quindi la Borsa di Studio e la Mostra ‘Otto passi di Adele’ realizzata proprio dai sette artisti al Chiostro di San Francesco e curata da Silvia Evangelisti, amica e insegnante di Adele".

"Da lì – ha detto ancora – è nata l’idea di ristampare anche il libro ‘Ciuffo Blu’ in maniera più fedele possibile all’originale. Grazie a Giorgio Pignotti della Libreria Rinascita abbiamo trovato la casa editrice ‘Librati’ che ha accettato di ristamparla e proprio alla Rinascita è stata poi creata una bacheca apposita con le copie. Parte del ricavato della vendita di ‘Ciuffo Blu’ andrà poi in beneficienza allo Iom di Ascoli. Chi ha conosciuto Adele in quelle pagine ritrova il suo sorriso, la sua positività il suo amore per l’arte. Chi l’ha conosciuta non poteva non amarla. Ma anche chi non ha avuto la fortuna di incontrarla sono certa che si sarà emozionato a leggere e a sfogliare le pagine di ‘Ciuffo Blu’. Un libro d’arte che ti emoziona non solo per le immagini ma anche per la parte editoriale, per il carattere e il colore. Viene spiegata la parte romantica di questo punto di ‘blu oltremare’ e regala energia e allegria. Acquistando il libro con le immagini scattate dal grande fotografo Ignazio Maria Coccia, si ha in regalo anche il catalogo della mostra. Adele Cappelli – ha concluso Marina Germani – amava l’arte e all’arte ha dato tanto. La praticava e insegnava con passione e conoscenza, ne scriveva con profondità e intelligenza e ‘Ciuffo Blu’ la ricorda davvero tantissimo".

Valerio Rosa