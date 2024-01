Clan a processo per traffico di prostituzione sulla Bonifica

Dovrà essere la Corte d’Assise di Macerata a giudicare 19 persone arrestate a luglio del 2020 perché ritenute coinvolte in un traffico di prostituzione che si svolgeva anche lungo la Bonifica. Così ha stabilito la Corte d’Assise di Teramo dove era stato inizialmente incardinato il processo, ma che ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale presentata da uno degli avvocati difensori, Simone Matraxia. Il penalista ascolano ha sottolineato che il reato più grave, la tratta di esseri umani, riguarda ragazze che venivano tenute in un appartamento di San Benedetto; per cui la competenza deve essere quella della Corte d’Assise di Macerata dove il processo dovrà quindi iniziare daccapo, con l’accusa sostenuta dalla Direzione Distrettuale di Ancona e non più di quella dell’Aquila. I 19 cittadini nigeriani farebbero parte dell’associazione ’Supreme Eiye Confraternity’ o ’Eiye’, sodalizio radicato in Nigeria, ma diffuso in molti stati europei ed extraeuropei, equiparato alle mafie.

p.erc.