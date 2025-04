Clara Martorelli compie 101 anni, festa ad Acquasanta

Grande festa, ad Acquasanta, per Clara Martorelli, centenaria del paese che oggi spegnerà addirittura 101 candeline. Nata il primo aprile del 1924, infatti, lo scorso anno celebrò il secolo di vita, ma anche stavolta brinderà insieme alla sua famiglia per un traguardo assolutamente invidiabile. Clara è ormai l’unica centenaria rimasta sul territorio e a farle gli auguri, per questo compleanno, è anche l’amministrazione comunale di Acquasanta. La donna ha vissuto guerre, terremoti e pandemia: superando sempre ogni ostacolo con la sua consueta tenacia e la sua voglia di vivere. Casalinga, si è sempre dedicata alla sua famiglia e dal 1938 era stata anche la babysitter di Nazzareno Allevi, il papà del noto pianista e compositore Giovanni.