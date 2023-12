Claudio Parissi fuori dal coro:: "Il gioco non valeva la candela"

Tantissime le problematiche che le imprese edili di piccole e medie dimensioni sono state costrette a sobbarcarsi nell’effettuare gli interventi legati al Superbonus. Il rischio serio e tangibile ora è addirittura quello di non riuscire a giungere alla conclusione dei lavori. Alcune delle aziende artigiane del territorio si sono mostrate scettiche fin dal principio su questa possibilità. "Noi col Superbonus abbiamo deciso di lavorare poco e niente perché, a nostro modo di vedere, il gioco non valeva la candela – commenta Claudio Parissi dell’omonima impresa –. Sono stati molti invece gli interventi di ristrutturazione che siamo riusciti, e stiamo tuttora eseguendo, in appartamenti e palazzine dei privati. Attorno a tutto questo c’è stato indubbiamente un grande movimento che però, a mio modo di vedere, sono state capaci di affrontare soltanto imprese di grandi dimensioni. Alle difficoltà riscontrate poi si è aggiunto anche tutto il discorso dei pagamenti. Si è dovuti indubbiamente agire in tutta fretta, dati i tempi stretti. E chi magari non è ben strutturato alla fine inevitabilmente ha fatto fatica. Molti che hanno preso gli appalti poi sono stati costretti a subappaltare. Detto questo il settore si sta muovendo. Vediamo una ripresa, ma onestamente il 110% non ci ha mai convinto. Anche in principio non si è mai capito bene se valeva la pena effettuarlo o meno. Per tanti è stata l’occasione per sistemare infissi e installare nuove caldaie. Le valutazioni iniziali sono state fatte poi nel nostro caso abbiamo pensato che era inutile metterci le mani per poi finire coinvolti in innumerevoli problemi da risolvere".

A ciò chiaramente è andato ad aggiungersi il discorso legato al rincaro dei materiali che pare non essersi ancora attenuato più di tanto. "La situazione si è lievemente calmata – prosegue –, ma nel quotidiano continuiamo a ritrovarci di fronte a dei prezzi che sono ancora alti. Mi riferisco a quello del legno che al metro cubo si è raddoppiato. Nel 2024 lo scenario potrebbe cambiare. Ce lo auguriamo davvero. Intervenendo per la realizzazione di un cappotto esterno, ad esempio, le spese ci sono state. Nella zona di Arquata ho visto tante ditte costrette a fermarsi. Con la regione Marche poi si è dovuti rivedere tutto il prezziario stabilito".