Claudio Ranieri riceve il primo 'Premio Carlo Mazzone' a Trigoria

Lo aveva annunciato il figlio Massimo al Carlino in occasione del primo anniversario della morte di Carletto Mazzone e così ieri la famiglia si è recata a Trigoria per consegnare il primo ‘Premio Carlo Mazzone’ all’allenatore della Roma Claudio Ranieri. Una mattinata di grandi emozioni per tutti perché anche il mister giallorosso, che domani si siederà per l’ultima volta sulla panchina della Roma, si è emozionato nel ricevere il riconoscimento direttamente dalle mani della famiglia Mazzone. Al centro sportivo ’Fulvio Bernardini’ di Trigoria, erano presenti i figli di Sor Carletto, Massimo e Sabrina con il marito Luciano Lancianese, i nipoti Alessio e Vanessa con il marito Manuel Giandonato e i pronipoti Alessandro e Cristian. Mister Carlo Mazzone, scomparso nel 2023, aveva deciso di vivere ad Ascoli dove ha lasciato un’impronta indelebile insieme al presidentissimo Costantino Rozzi, giocando prima e allenando poi per numerosi anni. Ma la sua anima romana e romanista è sempre stata legata alla squadra del cuore e Mister Claudio Ranieri in questo momento rappresenta davvero un pezzo della straordinaria storia della Roma. Questa la nota della società sportiva Roma: "Nella giornata odierna, al ’Fulvio Bernardini’ di Trigoria, Claudio Ranieri ha ricevuto il premio ’Carlo Mazzone’. La famiglia del compianto allenatore è stata ospite presso il centro sportivo nella mattinata, consegnando direttamente all’attuale tecnico giallorosso il riconoscimento per la carriera. Mazzone ha rappresentato un pezzo di storia di questo Club, allenando la sua Roma tra il 1993 e il 1996, totalizzando 121 panchine. Fu anche calciatore romanista nella stagione 1958-59, collezionando due presenze". "Ci manca tantissimo – ha ricordato il figlio Massimo – perché dopo il dolore adesso il sentimento che ci invade è proprio la tristezza per l’assenza".

Valerio Rosa