Claudio Travaglini di Colli ‘Cavaliere d’oro della pizza’

Claudio Travaglini del ristorante pizzeria Parsifal di Colli ha ottenuto, grazie ai corsi alla Nip (Nazionale italiana pizzaioli) a Forli, il titolo di ‘Cavaliere d’oro della pizza’, un certificato Iso valido in tutto il mondo. "Tra i tanti riconoscimenti ottenuti c’è anche quello di Cavaliere d’oro della pizza, si tratta di un riconoscimento importante, che mi inorgoglisce – dichiara Claudio Travaglini –, ho frequentato diversi corsi alla Nip per migliorare la capacità di panificazione e di fare la pizza, con risultati eccellenti. Insieme a mia moglie Alessia Ciotti, siamo stati a Forlì, proprio nei giorni dell’alluvione dell’Emilia, abbiamo sopportato molti disagi, ma siamo felici per i risultati ottenuti. Tutte le novità verranno presentate sui tavoli del nostro ristorante pizzeria Parisfal. Ho partecipato anche al programma ‘King of pizza’ il Contest mondiale di Pizza a Gourmet, prossimamente visibile su Sky, un’occasione per unire tradizione e modernizzazione, mi sono distinto vincendo con la pizza gorumet ‘La mia regina’, dedicata a mia moglie Alessia".