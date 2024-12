Clementi: "C’è tanta delusione"

Ci mette un po’ mister Aldo Clementi ad arrivare in sala stampa a fine partita tanto che per un attimo circola anche la voce che la Vigor Senigallia sia in silenzio stampa. Così in realtà non è anche se sarebbe stato il caso di ascoltare pure il centrocampista ascolano Alessandro De Angelis, autore di una grande prova fatta di qualità e personalità lì in mezzo, e per la prima volta avversario di una squadra della sua città dopo tanto girovagare per l’Italia tra serie C e Serie D. Ma così non è e alla fine arriva il tecnico dei biancorossi Clementi a commentare il due a due finale.

"C’è tanta delusione nei miei ragazzi – ha subito dichiarato il tecnico dei rossoblù – perché per noi era davvero importante potare via i tre punti da questo campo e invece nel finale abbiamo anche rischiato di perdere perché quella entrata su Maio in area di rigore al 95’ non dobbiamo assolutamente farla. Serve più intelligenza. È andata bene, ma è l’unico rimprovero che posso fare ai miei ragazzi che sono venuti qui ad affrontare una squadra forte come l’Atletico Ascoli, che attacca con tanti uomini e tanta qualità. Abbiamo sofferto all’inizio subendo come al solito un gol incredibile dopo soli quattro minuti, abbiamo ‘ballato’ un po’ prima di riprenderci ma poi con personalità e palleggio siamo riusciti a trovare le misure giuste andando con merito al riposo in parità. Dopo il 2-1 ci avevo davvero creduto perché non stavamo soffrendo la voglia dei bianconeri di raddrizzare la partita, ma è arrivato questo rigore che ci ha negato la gioia del successo. Una vittoria - ha concluso l’allenatore della Vigor Senigallia - che avrebbero meritato anche i nostri tifosi che ci hanno seguito, hanno cantato per tutta la partita e che meritavano un viaggio di ritorno con maggiore allegria. Mi dispiace davvero per loro".

v.r.