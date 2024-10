Clima estremo, summit in prefettura: rischio criticità per pioggia o neve

Ascoli, 19 ottobre 2024 – “La galleria Croce di Casale sarà riaperta entro il 20 dicembre”. Questo ha assicurato Anas partecipando ieri mattina ad un incontro che il prefetto di Ascoli Sante Copponi ha avuto a Comunanza coi sindaci di Comunanza, Arquata, Acquasanta, Montegallo, Montemonaco, Force e Rotella per l’esame delle problematiche e criticità riferite alla prossima stagione invernale. L’esigenza prospettata dal prefetto nell’introdurre la riunione era quella di fronteggiare nel modo migliore eventuali emergenze che dovessero insorgere nel territorio a seguito di nevicate consistenti con conseguenze sulla viabilità e sulla mobilità delle persone fragili e dei mezzi di soccorso sanitario. Tutto ciò anche in considerazione delle criticità alla viabilità derivanti dalla chiusura della galleria di Croce di Casale e Roccafluvione sulla statale 78 e dalla necessità di utilizzo della provinciale 237 che Anas garantisce sarà riaperta prima di Natale. Il prefetto ha richiamato l’attenzione di tutti i partecipanti all’incontro, affinché in caso di allerta neve, ma anche idrogeologica e/o idraulica, siano attivate prontamente tutte le misure di prevenzione e monitoraggio previste nei Piani provinciali e comunali. In particolare in presenza di situazioni gravi di criticità idrogeologica e/o idraulica sui territori, i Comuni devono attivare i presidi di controllo del territorio per prevenire l’insorgenza di pericoli per l’incolumità pubblica, e chiedere alla Regione Marche, ove ritenuto necessario l’attivazione di presidi territoriali idrogeologici e idraulici. Particolare attenzione dovrà essere rivolta all’informazione preventiva alla popolazione residente in aree del territorio comunale ove insistono criticità importanti idrogeologiche e idrauliche sui comportamenti da tenere in caso di necessità per assicurare la massima autoprotezione. Gli enti proprietari delle strade sono stati sensibilizzati ad attivare tutti gli interventi antigelo e di sgombero neve in caso di precipitazioni nevose. Anas ha assicurato che provvederà a diramare i codici di allerta con la specifica della non transitabilità dei tratti viari statali e ha segnalato i punti ove saranno attivati i cancelli, con relativi presidi che, ove necessari, saranno supportati dalla presenza degli organi di polizia.