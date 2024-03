Clima pesante, ma la Samb prova a ripartire

Clima inevitabilmente pesante in casa Samb, ieri, alla ripresa degli allenamenti. Qualche parola, ovviamente non di approvazione, dagli spalti del Samba Village, all’indirizzo della squadra, contestata anche domenica, c’è stata. Solito confronto del martedì, prima dell’inizio dell’allenamento, tra la dirigenza, il tecnico Marco Alessandrini e i giocatori. Presenti il direttore sportivo Stefano De Angelis e il consulente esterno Massimiliano Fanesi. Non c’era il presidente Vittorio Massi. Il confronto è durato una mezz’ora. Giocati tutti i jolly a disposizione, bisogna continuare a lottare e non mollare. E’ stato un po’ questo il sunto dell’incontro, pare. Neppure una parola, almeno in via ufficiale, su quelle che sono state le dichiarazioni del presidente Vittorio Massi dopo la sconfitta interna sul Notaresco. Uno sfogo a caldo, certo. Ma il dito puntato su alcuni procuratori, che chiederebbero l’utilizzo di alcuni calciatori, seppur non ne faccia mai i nomi, inevitabilmente mette nel mirino la sua stessa dirigenza. Al di là del fatto che in D i calciatori non possono avere un agente, certi rapporti, nel caso, li gestisce la dirigenza. Inutile, comunque, porsi domande. Ieri nè il ds Stefano De Angelis, nè il consulente Massimiliano Fanesi hanno rilasciato dichiarazioni. E quindi si riparte, in un clima pesante, quello inevitabile dopo una sconfitta come quella con il Notaresco che ha fatto scivolare la Samb a meno 5 dalla vetta. Sette le gare che restano da giocare da qui alla fine. Per la Samb un’impresa disperata tentare di centrare ancora la promozione, più che altro perchè mancano chiarezza, organizzazione, gioco, tutto, con le responsabilità che, ad onor del vero, andrebbero ripartite, dai vertici societari in primis, all’allenatore, fino alla squadra e non solo su quest’ultima. Si riparte, invece, così. Si va avanti. Domenica si gioca a Piedimonte Matese, contro il fanalino di coda del girone F che è reduce dalla sconfitta di Avezzano (2-0). Ieri non si sono allenati il centrocampista Bontà che, uscito per infortunio nei primi minuti di gioco contro il Notaresco, si è sottoposto ad accertamenti (nessuna lesione, oggi si allenerà), e Battista che non rientrerà prima del 7, se non il 14 aprile, quindi o per il confronto diretto de L’Aquila o quello con il Campobasso in casa. Sabato la partenza per il ritiro in Campania. Alessandrini, dopo quanto accaduto, rivedrà modulo e interpreti. Infine, partirà oggi la prevendita per la trasferta di domenica. A disposizione 250 tagliandi (10 euro più i diritti di prevendita) online e nei punti vendita del circuito Ciaoticket dalle 19 fino a sabato.

s. v.