Clochard vive da mesi alla stazione

Un senzatetto si è stabilito, come spesso accade, a vivere sulle scalette che dal piazzale della stazione scendono in via Calatafimi. L’uomo vive purtroppo nel degrado igienico sanitario, e la situazione è stata segnalata più volte agli organi competenti, ma il problema non è stato ancora risolto. Diversi i rifiuti abbandonati sul posto oltre a feci nel tombino della presa a terra dell’Enel, ente che è stato costretto a bullonare la botola per bloccare il fenomeno. La cassetta dell’Enel utilizzata come guardaroba, le scale come appartamento privato, grate e tombini come water. Le forze dell’ordine hanno fatto ripetuti controlli su sollecitazione dei residenti, ma chi di dovere, ovvero i servizi sociali che dovrebbero prendere in cura il destino del clochard, non ha ancora adottato le necessarie misure per la tutela della persona disagiata e la salvaguardia dell’igiene e del decoro pubblico.