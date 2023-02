Clown in corsia, successo per l’incontro a Monteprandone

Oltre 100 persone hanno partecipato alla conferenza "Clown in corsia: la figura del clowndottore. L’influenza delle emozioni positive sul corpo e sulla mente", tenutosi a Monteprandone. Un evento di sensibilizzazione dei cittadini organizzato dall’associazione "Il Baule dei Sogni", in collaborazione con l’associazione "Il Sole di Giorgia", con il patrocinio del comune di Monteprandone. L’incontro è stato occasione per avvicinare i presenti alla figura del clown dottore, vedere il docufilm "Clown in corsia" e ascoltare le esperienze e l’impegno dei volontari e delle volontarie che operano nei reparti pediatrici degli ospedali Mazzoni di Ascoli e Madonna del Soccorso di San Benedetto e presso il reparto oncoematologico dell’ospedale Salesi di Ancona. Durante la serata è stato presentato il corso base teoricopratico di comicità e clown terapia che si terrà nelle giornate di sabato 11 febbraio (dalle 16 alle 19) e domenica 12 febbraio (dalle 10 alle 17), presso la Nuova Sala Riunioni, in piazza dell’Unità a Centobuchi. Il corso prevede 10 ore di formazione teorico-pratiche in formula weekend, è aperto a 25 iscritti e costa 32 euro. Info e prenotazioni al 3663441355.