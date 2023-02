Clownterapia a Folignano

‘Nasi rossi nell’astuccio’. È questo il titolo del progetto che ha preso il via nelle scuole di Folignano, ideato e proposto dalla dottoressa Elena Mohwinckel, psicologa e psicoterapeuta, insieme all’associazione di volontariato ‘Il sole di Giorgia’. Quest’ultima, da ormai nove anni, svolge l’attività di clownterapia al reparto di pediatria dell’Ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli, al ‘Madonna del Soccorso’ di San Benedetto e al reparto di oncoematologia pediatrica del ‘Salesi’ di Ancona. L’iniziativa si sviluppa in quattro incontri di due ore per classe condotti dalla stessa dottoressa. All’interno del percorso i bambini hanno l’occasione di incontrare alcuni volontari clown dell’associazione per conoscere da vicino l’attività che essi svolgono all’interno delle corsie ospedaliere e per vivere insieme un’esperienza creativa. "Nasi rossi nell’astuccio – spiega la psicologa – è un progetto di apprendimento e sperimentazione della terapia del sorriso, rivolto ai bambini delle classi quarte delle scuole primarie: i ragazzi, affiancati dai loro insegnanti, vivono un’esperienza particolare e coinvolgente che li porta a comprendere il valore di un sorriso e l’importanza, attraverso il gioco, di riconoscere e gestire le proprie emozioni scoprendo le risorse interiori che possono aiutare sé stessi e gli altri". "Questo progetto – prosegue l’assessore comunale Brunella Casini –, vuole essere soprattutto uno strumento che aiuti i bambini a gestire le proprie emozioni".

Matteo Porfiri