Clownterapia e raccolta fondi

Sabato prossimo, 8 febbraio, alle ore 18, nella Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani si svolgerà l’evento ‘L’arte di far sorridere’. Sarà un’iniziativa speciale, utile per scoprire come la magia del teatro e dell’arte possano regalare sorrisi ai bambini ricoverati in ospedale. L’evento è stato organizzato dall’associazione ‘Futura’ e dal Leo Club di Ascoli Piceno, con la partecipazione dell’UICI (Unione italiana ciechi) di Ascoli e Fermo, dell’associazione ‘Il Sole di Giorgia’ e con il patrocinio del Comune di Ascoli. L’appuntamento sarà un’occasione per far conoscere il valore della clownterapia e sostenere le attività benefiche dell’associazione ‘Futura’, attraverso una raccolta fondi.

Nel corso del pomeriggio, interverranno Luca Carboni (componente dell’associazione ‘Futura’), Maria Vittoria Tranquilli (presidente del Leo Club di Ascoli), Elena Mohwinckel (associazione ‘Il Sole di Giorgia’), Gabriele Viviani (artista e fotoreporter) e il dottor Ermanno Ruffini (primario di Pediatria, presso l’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli). L’ingresso è libero. Chi lo desidera, potrà anche contribuire con una donazione a sostegno dell’associazione ‘Futura’ e delle sue numerose attività benefiche in aiuto a quelli che sono più in difficoltà. Parte del ricavato sarà quindi destinato all’acquisto di un costume da supereroe, da utilizzare appunto nella clownterapia.

Insomma, si tratta di un appuntamento di solidarietà e divertimento da non perdere.

