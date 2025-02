Club Ferrari e gemellaggio con Maranello. Il 9 marzo sarà festa grande a Castorano

Quello che è sicuramente il più grande evento finora organizzato dalla Scuderia Ferrari a Castorano è stato presentato nei giorni scorsi dal Presidente del Club, Ivan Ameli, introdotto dal sindaco, Rossana Cicconi, particolarmente orgogliosa. ’Trionfo Rosso, Gloria Mondiale’ è il nome dell’avvenimento che, rigorosamente patrocinato dall’Amministrazione comunale, si svolgerà il prossimo 9 marzo. Si parte dalla celebrazione in Municipio dell’intesa ’Castorano paese amico di Maranello’ che vedrà la storica firma dell’accordo con Luigi Zironi, notissimo ed altrettanto apprezzato sindaco del celebre comune che dal 1943 è la sede dello stabilimento della Ferrari. Si tratta di un’intesa molto ampia per le occasioni di sviluppo economico e culturale dei due territori e che si sostanzierà anche con l’apposizione di ben quattro cartelli stradali nelle principali vie d’accesso al paese. A seguire ci sarà poi il conferimento della cittadinanza onoraria della Città di Castorano per meriti sportivi al grande pilota vicecampione del Mondo, Giammarco Marzialetti. Tra gli eventi, la parata per le vie di Castorano di supercar con in testa la Ferrari 296 Gt3 vicecampione del Mondo guidata da Marzialetti, la presentazione ufficiale della Scuderia Ferrari Mrnc12 con tutto lo staff, i piloti e soprattutto le auto che prenderanno parte al prossimo Campionato mondiale; dulcis in fundo, la partecipazione come madrina ufficiale dell’evento di una famosa Miss Italia, Infine Ameli ha riferito di una grande soddisfazione per tutto il Club, quella di aver ricevuto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, una lettera di ringraziamenti. Quindi il prossimo passo sarà incontrarlo, magari ospitandolo proprio qui a Castorano". Sarà questo il prossimo evento di Ameli ed il suo Club?